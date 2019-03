Donn, Maria Pia Romano presenta “Donne in apnea”

Maria Pia Romano, giornalista e scrittrice presenta “Donne in apnea” edito da Il grillo in una location singolare, quella delle Cantine TerreCarsiche, con degustazione di ottimo vino nostrano.



"Siamo tutte così diverse, eppure tutte così uguali nel nostro unico, vero inconfessato bisogno: essere accolte. Speriamo che gli altri capiscano, senza che ci sia bisogno di parlare, invece il più delle volte questo non accade e restiamo mute, con il nostro groviglio di dissapori nella pancia, che ci fa male più di un attacco di colite."

"Donne in apnea" è un libro di storie, dedicato alle donne. Sono narrate le storie di 10 donne, tutte diverse tra loro, donne che si guardano allo specchio e si raccontano, ciascuna a modo loro. Le conosceremo tutte e magari entreremo in empatia con ciascuna di loro. Impareremo a conoscere le loro debolezze, le loro timidezze, i loro limiti e ci rispecchieremo in loro.

Dialoga con l'autrice, la giornalista Annamaria Minunno



Interviene la psicologa Angela Renna



Letture a cura di Maria Teresa Romano e Francesca Franguelli



"Donne. Ribelli, resilienti, libere."

La rassegna, giunta alla sua seconda edizione, è stata ideata con l’obiettivo di affrontare e sviluppare varie tematiche legate alla donna, con particolare attenzione all’importanza di incoraggiare un’educazione libera e priva di preconcetti, che le permetta di esprimere se stessa, così com’è. Attraverso gli occhi e le parole delle autrici ospitate dalla rassegna, la figura limitata e sottomessa della donna, quindi, verrà scardinata fino a ribaltarla, fino a delinearne una nuova o ri-scoperta ribellione; una resilienza che passa attraverso l’incontro con se stessa e arriva ad affermarsi nel mondo.



Per info 3476877728