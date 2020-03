A Castellana VI edizione di "Donne - parole e musica in festa" in occasione della “Giornata internazionale della donna”

In occasione della “Giornata internazionale della donna” e con il patrocinio del Comune di Castellana-Grotte, a partire dalle ore 19:00 di domenica 8 marzo 2020, l’associazione di promozione sociale ViviCastellanaGrotte darà luogo alla VI edizione di "Donne - parole e musica in festa".

Presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale, diciassette donne - per età, professione e formazione differenti, ma ognuna egualmente rappresentativa del femminile nella nostra società – daranno voce ad altrettante autrici. Molti i temi: la vita, la giovinezza, la natura, l’amore, la maternità, la violenza, l'abbandono, la guerra, l’intolleranza, la spiritualità.

Alla presenza del sindaco Francesco De Ruvo, dell’assessore comunale alla cultura Vanni Sansonetti e di Daniela Lovece, presidente del sodalizio organizzatore, le protagoniste dell’edizione annuale si alterneranno, in un crescendo di emozioni, alle giovanissime musiciste Giada Estenso e Valeria Abbruzzi, alunne della Scuola secondaria di I grado ''Viterbo''.

Protagoniste dell’edizione annuale di ‘’Donne, parole e musica in festa’’ saranno Rosa Biasi, agente di Polizia municipale, Aia Belhaj, alunna della terza classe della Scuola primaria, Manuela De Luca, insegnante di sostegno, Mariami Bokuchava, alunna della prima classe della Scuola primaria, Maria Laura Di Bello, avvocata, Anita Paolillo, assistente sociale specialista e responsabile comunale II settore, Claudia Lucia Giorgio, alunna del liceo linguistico, Flora Giradi, dipendente settore bancario locale, Rosa Di Muccio, commercialista e presidente So.C.R.A., Claudia Buongiorno, biologa, Bianca Maria Minoia, psicologa, Daniela De Bellis, funzionaria SAPAB Città metropolitana di Bari, Martina Sgobba, alunna del liceo scientifico, Stefania Lupo, volontaria Comunità papa Giovanni XXXIII, Maddalena Rizzi, mamma e moglie, Maria Pia Lovero, imprenditrice nel settore socio-sanitario, Isa Franco, chinesiologa del benessere, Carmela Pellegrini, dirigente scolastica. Ad introdurre i brani e le lettrici, il giornalista e docente Andrea La Volpe.

Per approfondire

Perché l'8 marzo a Palazzo?

Nel nostro Paese, come al di là del mare, la donna vede vacillare le proprie conquiste. Un soffitto di vetro ne limita la carriera politica, professionale e accademica. La maternità può corrispondere alla perdita del lavoro e la rappresentanza politica femminile ha bisogno di essere garantita da una quota rosa. Ancora oggi, c’è chi pensa che una donna debba guadagnare meno di un uomo, che debba prioritariamente venire giudicata per la propria avvenenza. Per non parlare della violenza di genere, cui ViviCastellanaGrotte ha dedicato momenti di riflessione a cadenza annuale a partire dal 2013. Una serata a Palazzo non cambierà lo stato delle cose, ma un atto d'omaggio alle donne che vivono e operano nella nostra comunità è un atto dovuto.



Le protagoniste e i brani

Ogni anno, arduo il compito della selezione: molte le donne castellanesi che fanno onore al loro sesso e alla loro città. L’obiettivo è sempre quello di fornire un campione realmente rappresentativo della nostra società, fatto di medici e avvocate, ma anche di braccianti agricole, disoccupate e mamme, psicologhe ed casalinghe, operaie e atlete. Quanto ai brani, si persevererà nello sforzo di mettere in luce voci meno note, vicine e lontane, nel tempo e nello spazio.

Come per tutte le edizioni, di grande aiuto la sensibilità artistica di Marisa Clori nelle fasi organizzative della manifestazione.