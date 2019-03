Donne Patrizia Saccà presenta “Yoga a raggi liberi”

Passo a due “Se ti amassi” performance della Compagnia Eleina D. Patrizia Saccà, campionessa italiana paraolimpica di tennis tavolo e istruttrice di Yoga presenta “Yoga a raggi liberi” edito da Boopen.

Promuovere la pratica dello yoga tra le persone con disabilità e non solo e la nuova sfida di Patrizia, che nel suo “Yoga a raggi liberi” spiega le 12 posizioni del “Saluto al sole” realizzabili da chiunque su una normale sedia, per una pausa di relax in ufficio, oppure tranquillamente a casa, per casalinghe e per diversamente giovani. In un connubio di dinamismo fisico e lavoro di consapevolezza meditativa, "Yoga a raggi liberi" rompe il pregiudizio sullo yoga non accessibile, riconducendo all'essenza stessa di questa antica disciplina, che non è certo ginnastica. Yoga e meditazione sono davvero per tutti.

Leggeremo alcuni passi del manuale e insieme a Patrizia metteremo in pratica i suoi esercizi, regalandoci un momento per noi stessi.

Dialoga con l’autrice, l’attrice Giusy Frallonardo.

Interviene la psicologa Angela Renna



"Donne. Ribelli, resilienti, libere."

La rassegna, giunta alla sua seconda edizione, è stata ideata con l’obiettivo di affrontare e sviluppare varie tematiche legate alla donna, con particolare attenzione all’ importanza di incoraggiare un’educazione libera e priva di preconcetti, che le permetta di esprimere se stessa, così com'è. Attraverso gli occhi e le parole delle autrici ospitate dalla rassegna, la figura limitata e sottomessa della donna, quindi, verrà scardinata fino a ribaltarla, fino a delinearne una nuova o ri-scoperta ribellione; una resilienza che passa attraverso l’incontro con se stessa e arriva ad affermarsi nel mondo.



Prossime presentazioni:



Giovedì 28 marzo

Maria Pia Romano con “Donne in apnea”

Cantine TerreCarsiche



Sabato 6 aprile

Flavia Piccinni con “Bellissime. Baby miss, giovani modelli e aspiranti lolite.”

Cinema Milleluci