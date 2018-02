Donne ribelli Maria Grazia Turri presenta "Manifesto per un nuovo femminismo"

"Donne. Ribelli, resilienti, libere."

Secondo appuntamento venerdì 9 Marzo ore 19.30 con la prof.ssa Maria Grazia Turri, Docente di Linguaggi della Comunicazione per il Corso di Laurea in Management dell’informazione e della comunicazione aziendale presso l’Università degli Studi di Torino, con il suo “Manifesto per un nuovo femminismo” edito da Mimesis.

Interagirà con l’autrice la giornalista Alessandra Lofino. Al loro fianco ancora la psicologa Rosalba Mazzarelli e l’attrice Giusy Frallonardo.



La rassegna, organizzata dall'Associazione Turistica e Culturale SottoSopra, è stata ideata con l’obiettivo di affrontare e sviluppare varie tematiche legate alla donna, con particolare attenzione all’importanza di incoraggiare un’educazione libera e priva di preconcetti, che le permetta di esprimere se stessa, così com’è. Attraverso gli occhi e le parole delle autrici ospitate dalla rassegna, la figura limitata e sottomessa della donna, quindi, verrà scardinata fino a ribaltarla, fino a delinearne una nuova o ri-scoperta ribellione; una resilienza che passa attraverso l’incontro con se stessa e arriva ad affermarsi nel mondo.



