A Bari nella Sala Consiliare del Tribunale Civile di Bari il convegno "Le donne e lo sport"

"Le donne e lo sport". Questo il titolo del convegno che si terrà mercoledì 16 maggio dalle ore 11 alle ore 14 presso la Sala Consiliare del Tribunale Civile di Bari.

Un evento, organizzato dalla Sezione Distrettuale di Bari dell'U.D.A.I. (Unione degli Avvocati di Italia), con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, della Commissione Pari Opportunità e della Commissione Cultura, Spettacolo e Sport di tale ordine e con la collaborazione de Il Commentario del Merito, per riflettere a fondo sul legame tra l'attività sportiva e la figura della donna, alla luce dei sempre più crescenti dati in tal senso e degli ancor più numerosi successi e riconoscimenti in materia.

Un legame che verrà trattato da tutti i punti di vista: giuridico (con le relazioni degli Avv.ti Giacomo Luisi e Valentina Porzia, esperti del settore), giornalistico e sociologico, anche grazie alle conclusioni di Silvio Maselli, Assessore alla Cultura del Comune di Bari.

A condurre l'evento l'Avv. Christian Montanaro, autore del libro "L'allenatrice" (5° classificato per la sezione sportiva alla 2° edizione del concorso letterario nazionale "Bari Città Aperta"), da cui è nata proprio l'idea di questo convegno e che racconta la surreale storia di una allenatrice improvvisata dall'inaspettato talento, un po' alla Oronzo Canà per intenderci.

Una storia comica che però nasconde un fondo di verità, attesa l'ascesa del calcio femminile a livello internazionale.

Introdurrà l'Avv. Giancarlo Garofalo, Presidente U.D.A.I. - Sez. Distrettuale di Bari.

Interverranno gli Avv.ti Giovanni Stefanì (Presidente Ordine Avvocati Bari), Giovanna Brunetti (Presidente Comitato Pari Opportunità), Ebe Guerra (Cons. Coord. Commissione Cultura, Spettacolo, Sport).

Ad animare ulteriormente l'evento le incursioni recitate dell'attrice Lia Cellamare, che nell'opera letteraria impersona la protagonista Addolorata Pallone.

L'evento darà diritto al riconoscimento di 3 crediti formativi per gli avvocati.