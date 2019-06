Downtour 2019, in camper da Bari a Corato per parlare di sindrome di Down

Il Downtour è una iniziativa dell’Aipd Nazionale per celebrare i 40 anni dalla sua costituzione. Si tratta di una staffetta in camper, iniziata il 21 marzo (Giornata Mondiale delle Persone con sindrome di Down) che terminerà il 13 ottobre (Giornata Nazionale delle Persone con sindrome di Down) dopo aver fatto tappa in 37 città italiane, tra cui Bari.

Attraverso una serie di eventi che saranno realizzati nelle diverse città, l’AIPD racconterà i 40 anni di lotta contro il pregiudizio e, soprattutto, le conquiste e i cambiamenti che in questo tempo hanno visto protagoniste le persone con sindrome di Down. Un viaggio, innanzitutto, per mostrarsi: oggi, infatti, le persone con sindrome di Down si incontrano facilmente per strada, sui mezzi pubblici, a scuola e anche nei luoghi di lavoro, e poi, per rivendicare il diritto ad avere le stesse opportunità delle altre persone.

È quello che anche l’Aipd di Bari, attiva da 35 anni, vuole ribadire in questo particolare ed importante evento. Il camper stazionerà a Bari dal 23 al 24 giugno, mentre il 25 giugno proseguirà per Corato, ospitato dalla Fondazione “Vincenzo Casillo”. Durante la tappa, l’equipaggio distribuirà materiale informativo e sarà a disposizione di chi volesse conoscere più da vicino il mondo delle persone con sdD. A fronte di una libera donazione, inoltre distribuirà un gadget ricordo del tour.

PROGRAMMA

domenica 23 giugno: Bari in corso Vittorio Emanuele 103 (davanti al Palazzo dell’Economia)

ore 18.00 - arrivo a Bari del camper con a bordo l’equipaggio in camice bianco, in tema con il messaggio del Downtour " Da 40 anni combattiamo un'unica malattia: il pregiudizio". Il camper farà il suo ingresso in città scortato dai motociclisti dell'Associazione "ANGELI DELLA STRADA"

Il camper farà il suo ingresso in città scortato dai motociclisti dell'Associazione "ANGELI DELLA STRADA" ore 18.30 - “VIOLINISTA PER UN GIORNO” – Workshop musicale per bambini a cura del prof. Andrea Gargiulo e dei maestri dell’associazione Musicaingioco;

ore 21.00: distribuzione di finger food a cura dell’Associazione Italiana Chef con il supporto degli alunni dell’Istituto Professionale per il turismo “Calamandrei” di Bari.

Durante la sosta del camper sarà possibile acquistare drink presso il gazebo del BarProject Academy, leader nella formazione, consulenza ed organizzazione di eventi nel mondo del beverage, partner del Downtour di Bari. Parte del ricavato della vendita andrà a sostenere i progetti dell'AIPD Bari.

Lunedì 24 giugno

ore 10:00 mattinata al Parco 2 Giugno (nei pressi della biblioteca per bambini) con animazione a cura degli Scout Agesci;



Ore 17:00: visita guidata della città vecchia di Bari a cura dell’Associazione Acli “Dalfino” e dei ragazzi dell’Aipd di Bari che hanno partecipato alla redazione della prima Guida turistica della città di Bari con un linguaggio ad alta comprensibilità.

Food & drink a cura di “4 CHIACCHIERE” concept food di Adelfia e da BARPROJECT ACADEMY di Bari.

Lunedì 24 giugno: Bari

Ore 10:00 – Sosta del camper c/o il Centro Commerciale Mongolfiera di Bari S. Caterina.

Animazione e giochi per bambini a cura degli scout Agesci della parrocchia di San Marcello di Bari.

Ore 18:00 - visita guidata del borgo antico della città a cura del Circolo Acli “Dalfino” di Bari con la partecipazione di alcuni giovani della sezione Aipd di Bari che hanno realizzato la prima guida ad alta comprensibilità della città.

Ore 21:00 - cinema Galleria di Bari: proiezione del film “Dafne” di Federico Bondi che ha come protagonista una giovane attrice con sindrome di Down.

Martedì 25 giugno: Corato

Ore 19:00 – c/o la Sala Conferenze della Casillo Group, proiezione, aperta al pubblico, del docufilm “Diritto ai Diritti” realizzato dall’Aipd Nazionale a cui hanno partecipato anche giovani della sezione di Bari. Testimonianze e dibattito con il pubblico.

ore 18:00: proiezione del film “Diritto ai diritti” presso la sala cinema della fondazione “Vincenzo Casillo” alla presenza di alcuni attori protagonisti della sezione Aipd Bari.

Ore 20:00 reading in piazza del Teatro a cura della casa editrice “Secop” di Corato con la partecipazione di alcuni ragazzi delle sezioni AIPD di Bari e Potenza.

Ore 22:00: serata musicale.

Mercoledì 26 giugno: partenza del camper per Brindisi con a bordo l’equipaggio di giovani della sezione di Bari.

Si ringraziano il prof. Andrea Gargiulo, i maestri dell’associazione Musicaingioco “4 CHIACCHIERE” concept food di Adelfia, BARPROJECT ACADEMY di Bari, il cinema Galleria, la Fondazione Casillo e Antonio Stornaiolo, amici dell’AIPD di Bari, che, a vario titolo, sosterranno questa bella iniziativa, contribuendo alla sua realizzazione.