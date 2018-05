Dr. Jekyll e Mr. Music al Teatro Palazzo

I Lions Clubs Bari San Nicola e Bari hanno il piacere di presentare Dr. Jekyll e Mr. Music.

Un grande spettacolo musicale dove sette gruppi di volontari medici, farmacisti e professionisti in genere... anche della musica... si esibiranno per consentirci di mettere in moto una macchina inarrestabile di solidarietà per non vedenti Moldavi e Baresi.

Presenta la serata Donatella Azzone di Telenorba.