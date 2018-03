**** DRAG FACTOR ALL STAR - contea di Messapìa **** Si comunica che SABATO 3 MARZO, con UNICA LOCATION presso: --- PALAGHIACCIO BARI THE NEW CIRCLE --- prolungamento via Caldarola, tangenziale sud, uscita 14a Bari Si terrà il PRIMO appuntamento con il FORMAT A SFIDE denominato DRAG FACTOR ALL STAR Liberamente ispirato al format "X-Factor", l'evento vedrà l'esibizione di tutte le 7 DRAG QUEEN più blasonate (e per questo "ALL STAR") di PUGLIA, BASILICATA e MOLISE. La competizione vedrà un'eliminata direttamente dal "gioco", mentre le DUE VINCITRICI avranno la possibilità di scegliere la composizione delle rispettive squadre nell'appuntamento successivo, e così via sino alla finale. LA FINALE VEDRA' DUE VINCITRICI ASSOLUTE che si sfideranno a Roma contro le vincitrici delle altre aree geografiche italiane. Con preghiera di massima diffusione Il Direttore Artistico Francesco Menolascina recapito telefonico 348-2250525

