'Draw the ufo lab': il nuovo contest di #menticreattive per decorare le Officine Ufo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si chiama “Draw the Ufo Lab” ed è il nuovo contest lanciato dai ragazzi di MentiCreattive, l’associazione che gestisce il Laboratorio Urbano cittadino “Officine UFO” di Casamassima. Rivolto a chi ha un’età compresa tra i 15 e i 50 anni e ha la passione per i graffiti, il contest decreterà chi si aggiudicherà una parete delle “Officine UFO” per la realizzazione di un graffito. Ma come funziona? Ogni candidato dovrà far pervenire una bozza cartacea o in formato digitale della propria opera (a tal proposito si avrà la possibilità di visionare dal vivo lo spazio destinato al graffito su appuntamento, contattando il numero 340 7808808). In caso di consegna a mano delle opere, i candidati dovranno recarsi presso il Laboratorio Urbano “Officine UFO”, sito in Via Amendola 28, nelle vicinanze della caserma dei carabinieri, mentre il file in formato digitale potrà essere inviato all’indirizzo e-mail officineufo@gmail.com o all'indirizzo ass.menticreattive@gmail.com. Le bozze dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2018. Il disegno dovrà seguire un tema specifico scelto dal team dell’associazione ma comunque attinente al laboratorio urbano, uno spazio creativo e giovanile. Il graffito del candidato potrà rifarsi a una o più delle seguenti parole chiavi: officine, ufo, musica, cinema, teatro, arte, libri e web radio. Tra le opere giunte entro e non oltre la data di scadenza, l’associazione mentiCreattive selezionerà l’opera vincitrice. L’artista classificatosi al primo posto avrà a disposizione un massimo di 15 giorni per realizzare la sua creazione nello spazio messo a disposizione. L’opera in questione sarà visibile per la prima volta durante l’Open day delle “Officine UFO”, che si svolgerà il prossimo autunno in data da definirsi. Anche le bozze non vincitrici del contest, comunque, saranno esposte in struttura durante l’Open Day. "Il laboratorio urbano di Casamassima – ha dichiarato il suo presidente Silvano Pastore – nasce come un luogo di aggregazione giovanile, in cui esprimere la propria creatività nei vari settori artistici. Lo scopo di questo contest, dunque, è quello di arricchire le “Officine UFO” con uno spazio colorato, giovanile e in linea con le sue peculiarità. Durante l’Open Day del prossimo autunno mostreremo alla cittadinanza una struttura fresca, completa delle nuove attrezzature e rinnovata negli ambienti con questo nuovo tocco”. Per maggiori informazioni su questa iniziativa contattare il 340 7808808 o inviare un’e-mail all’indirizzo officineufo@gmail.com o all’indirizzo ass.menticreattive@gmail.com. L’Ufficio stampa del Laboratorio Urbano “Officine Ufo” - Casamassima