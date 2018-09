DreafGold, il nuovo volto del rap, tra i protagonisti del Polo Territoriale Arti, Cultura, Turismo della Regione Puglia in Fiera

Il nuovo volto del rap, DreafGold, che apre gli Incontri d’autore di Puglia Sounds, è tra i protagonisti della programmazione di martedì 11 settembre del Polo Territoriale Arti, Cultura, Turismo della Regione Puglia in quattro padiglioni della 82esima Fiera del Levante, dove l’assessorato regionale alle Industrie Culturali e Turistiche propone, con il coordinamento del Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Pugliapromozione e Apulia Film Commission, una serie di attività nell’ambito delle tradizioni popolari, della musica, della danza, del teatro, dell’editoria, del cinema e del turismo, finalizzate a dare corpo alla strategia della Regione Puglia nella valorizzazione e promozione del territorio in linea con il piano strategico regionale del turismo “Puglia365” e il piano strategico della cultura per la Puglia 2017-2015 PIIIL.

Tra l’altro, la presentazione del bando "InPuglia365 - Cultura, Natura, Gusto", edizioni 2018/2019, rappresenta uno degli appuntamenti di rilevo di martedì 11 settembre. Alle ore 14, nella sala convegni del Padiglione 115, punto nevralgico delle attività del Polo, Loredana Capone (Assessore Regionale Industria Turistica e Culturale) introduce l'incontro, moderato da Luca Scandale (responsabile del Piano Strategico del Turismo Puglia365), durante il quale Flavia Leone, Valeria Fattibene, Irenella Sardone, Bianca Bronzino, Rocky Malatesta e Livio Chiarullo (referenti dei settori strategici Pugliapromozione) non solo presentano il bando, il cui obiettivo è la programmazione di attività gratuite di fruizione turistica del territorio regionale per la valorizzazione delle risorse materiali e immateriali e per la destagionalizzazione dei flussi turistici, ma fanno anche il punto sullo stato di avanzamento dei progetti del Piano strategico del Turismo Puglia365.

Sempre nel Padiglione 115 Puglia Sounds prosegue, dalle 10.30 alle 19, le lezioni base e advanced della scuola di mestieri della musica Puglia Sounds Musicarium con Giampiero Di Carlo (Music Marketing per artisti), Gianluca Cavallini (Tecnico del suono), Giovanni Canitano (Fotografia) e Paolo De Francesco (Post-produzione fotografica). E nel Padiglione 170 Puglia Sounds dà il via agli Incontri d’autore con i protagonisti della musica italiana condotti da Ernesto Assante, che martedì 11 settembre (ore 18.30) intervista Elia Specolizzi, in arte DrefGold, tra i migliori rapper della nuova generazione, fresco di debutto sul mercato discografico con l’album Kanaglia contenente undici inediti su etichetta BHMG/Island Records.

Nel Padiglione 115, per il progetto i Teatranti - Artefici dei sogni realizzato dal Tric Teatri di Bari con il coordinamento del direttore artistico Vito Signorile, sono previsti i master intensivi di pupi, burattini e muppets L’anima in un pupazzo con Daria Paoletta (ore 10-13) e Tutti i Pulcinella del mondo con Paolo Comentale (ore 15-18), mentre per le Classes in Glass curate dal Balletto del Sud (madrina Carla Fracci), si tengono i workshop di danza classica e contemporanea con Victor Litvinov, Isida Micani e Rita Petrone (ore 10-20).

Nel Padiglione 115, che su una parete di oltre 160mq ospita l’opera Culture realizzata dagli artisti Geometric Bang, Joh/Loos e M.iks86 a cura dell’associazione culturale Pigment Workroom, proseguono le attività di Pugliapromozione nello spazio di Red Bull Diving VR, con la possibilità di provare l’esperienza mozzafiato di un tuffo virtuale da 27 metri, e nell’area riservata all’iniziativa Viaggia in Puglia con le offerte speciali fiera!, con tour operator e strutture ricettive pugliesi pronte ad illustrare proposte per visitare la Puglia tutto l’anno. E sempre nel Padiglione 115 si può continuare a visitare la mostra Menadi Danzanti promossa dalla rete dei Poli Biblio Museali di Brindisi, Foggia e Lecce, partecipare all’iniziativa Un mare di libri, grazie alla quale è possibile prendere in prestito libri, leggere nello spazio dedicato e partecipare a laboratori riservati ai più piccoli a cura di Lilith me 2000, e relazionarsi con i soggetti partecipati dalla Regione Puglia in uno spazio di promozione e diffusione delle attività del Sistema Regionale della Arti e della Cultura.

Diverse anche le attività nel Padiglione 152, dove si tiene l’iniziativa Apulian Urban Art, finestra sui maggiori rappresentanti pugliesi della Street Art che martedì 11 settembre prevede i live painting di Massimo Pasca (ore 10-21), che si è esibito dal Macro di Roma al Medimex di Bari, e AweR (ore 14-20), artista di Polignano a Mare di stanza a Berlino. Nella sala stampa (ore 10) si tiene, invece, la conferenza stampa di presentazione di CineCocktail, ciclo di incontri ravvicinati con i protagonisti del grande schermo (interviene il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano). Altra conferenza stampa, nella Sala 2 (ore 11), per la presentazione di Lector in Fabula 2018 con Loredana Capone (assessore regionale Industria Turistica e Culturale) e Gianvito Mastroleo (presidente Fondazione Di Vagno).

La partecipazione a Puglia Sounds Musicarium, Songwriting Camp, masterclass e laboratori di danza, danza aerea e i Teatranti è riservata agli iscritti.

Per ulteriori informazioni www.teatropubblicopugliese.it