A Santeramo in colle '10 batterie in concerto' con DrumGrooveria

10 BATTERIE IN CONCERTO! Venerdì 27 luglio a Santeramo nell'Atrio Palazzo marchesale alle ore 21.00. L'evento co-organizzato dall'assessorato al Turismo del Comune di Santeramo e l'AssociazioneCulturale Virginia Woolf. DrumGrooveria nasce dall'idea di giocare con i ritmi, utilizzando la voce e i suoni del corpo, delle batterie e degli oggetti quotidiani. Suono, movimento, spazio e materiali disegnano la scena di un gioco globale, un gioco creativo che insegue la teatralità della musica, che costruisce situazioni in cui il ritmo viene assunto come principale protagonista...una musica che sia soltanto da ascoltare ma anche da guardare con momenti di pura improvvisazione e coinvolgimento del pubblico. La Drumgrooveria è composta da 10 batteristi: Michele Fracchiolla, Saverio Novielli, Vito De Marinis, Marco Liguigli, Giuseppe Sorressa, Vincenzo Cianciola, Nicolò Cito, Ivano Vinci, Davide Tribuzio e Federico Apollaro.