'Duathlon città dei Trulli', ad Alberobello la decima edizione del trofeo 'Santi Medici'

Si terrà domenica 28 ottobre ad Alberobello la decima edizione della gara di «Duathlon città dei trulli- trofeo Santi Medici» che chiude il calendario di eventi del Comitato feste Patronali per le celebrazioni dei santi Cosma e Damiano.

La gara, con partenza alle 9.30, è organizzata dalla Spes Alberobello in collaborazione con il Comune e prevede 5 km di corsa, 20 di bici e di nuovo 2,5 km di corsa. Partenza e arrivo della frazione podistica confluiscono nella zona cambio che sarà allestita in piazza del Popolo.

La frazione podistica si svolgerà su un percorso che da piazza del Popolo andrà in piazza Plebiscito, via Brigata Regina, via Giuseppe Verdi, via Colombo, via Cairoli, via dott. Giove sindaco (sotto il ponte), piazza XXVII maggio (giro intorno alla stessa piazza), via dott. Giove sindaco (Dantès Pub Birreria), via Garibaldi e di nuovo Piazza dle Popolo.

La frazione ciclistica, con partenza sempre da piazza del Popolo, toccherà corso Vittorio Emanuele, via Cesare Battisti, via Capitano Vito Di Mola, attraversamento di via Ammiraglio Millo, via Barsento, contrada Monte della Guardia, via Vaccari, via Acquaviva, via Barsento (sotto il ponte), via De Amicis, via Dante, via Ten. Cucci e corso Vittorio Emanuele.