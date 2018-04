"Due in una mutanda", una commedia dai risvolti tragicomici dell'Anonima Gr in scena al Teatro Forma

Sabato 21 aprile (alle 21) e domenica 22 (alle 19) l' Anonima G.R. va in scena con le ultime repliche del suo nuovo spettacolo, al Teatro Forma: si intitola Due in una mutanda , una commedia dai risvolti tragicomici, scritta da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, stavolta nelle vesti insolite di due gemelli siamesi, pronti ad una serie di incredibili avventure. I l cast, oltre che da Marmone (regista) e Schiavarelli , è formato da Toni Vavalle , Michele Santomassimo, Azzurra Martino e Antonello Loiacono . Biglietti in vendita al botteghino del teatro e su , è formato da. Biglietti in vendita al botteghino del teatro e su bookingshow.com - Infotel: 080.501.81.61.

La storia della commedia è incentrata sui personaggi di Biagio e Ketty, una vita di coppia indissolubile ma al tempo stesso insostenibile. Uniti dalla nascita, incollati nel corpo, sono due gemelli siamesi ormai adulti che vivono la loro quotidianità rinfacciandosi continuamente la vicendevole mal sopportazione. Lei sogna di potersi separare, anche se gli organi interni sono troppo confusi nei due corpi, vorrebbe tentare l’impossibile pur di poter indossare lingerie e abiti tutti per lei, sogna di essere finalmente indipendente e soprattutto di vivere storie d’amore che il destino non le ha mai concesso, con uomini finora conosciuti solo virtualmente.