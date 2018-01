"Due in una mutanda" dell' Anonima Gr in scena a Mola di Bari

Sabato 27 gennaio 2018 alle h.21 e domenica 28 gennaio 2018 alle h.19 la Compagnia Anonima Gr in " DUE IN UNA MUTANDA" scritto da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, con Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Mimmo Pesole, Toni Vavalle. Musiche Dante Marmone, costumi Rossella Ramunni, scenografia Massimiliano Massari, luci/fonica Daniele Domanico, regia Dante Marmone.

Il Teatro Angioino, in Mola di Bari (Ba), con la direzione artistica di Francesco Capotorto, presenta, nell'ambito della XVIII Stagione di Prosa 2017/18,

Un uomo e una donna, una vita di coppia indissolubile ma, al tempo stesso, insostenibile.

Uniti dalla nascita, incollati nel corpo, due gemelli siamesi ormai adulti vivono la loro quotidianità rinfacciandosi continuamente la vicendevole mal sopportazione e imprecando contro il destino che non ha concesso loro una vita indipendente. Chiusi nel loro guscio di abitudini, fatto di appuntamenti con i programmi tv, le medicine e gli orari del pranzo e della cena, non hanno mai smesso di sognare la separazione che da piccoli non avvenne perchè, infondo, i genitori li trovavano tanto graziosi così.

Non sanno, però, che il destino sta per riservar loro circostanze paradossali, in cui avranno a che fare con ambigui personaggi che gli promettono di renderli due persone normali.

Si troveranno, così, coinvolti in un vortice di disavventure tragicomiche, che li indurrà a rimpiangere il loro mondo, fatto di piccole abitudini e reciproche attenzioni. Forse, però, proprio in questo subbuglio si creerà l'occasione che renderà la loro vita più appagante.

Info e prenotazioni nei seguenti giorni della settimana: ogni venerdì, sabato e domenica presso il Botteghino del Teatro Angioino, in via S. Pellico n.7 in Mola di Bari (Ba) dalle 18:30 alle 20:30, tel: 080.4713061.

