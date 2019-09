“Due ruote per la vita”, a Bari la pedalata benefica promossa da Agebeo e Fiab

Si svolgerà sabato 28 settembre, “Due ruote per la vita”, la pedalata cittadina benefica organizzata dall’associazione Agebeo e Amici di Vincenzo onlus insieme a Fiab Bari Ruotalibera, con partenza alle ore 16.30 da piazza del Ferrarese e arrivo presso il Villaggio dell’Accoglienza, in via di realizzazione in via Camillo Rosalba.

La missione di Agebeo è ridurre, per quanto possibile, i disagi delle famiglie che giungono presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari. La raccolta fondi, che sarà effettuata nel corso della manifestazione acquistando il biglietto della lotteria appositamente organizzata, contribuirà ai lavori per l’ultimazione del Villaggio dell’Accoglienza, struttura con 10 unità abitative a disposizione delle famiglie dei piccoli ammalati, sorta su un terreno confiscato alla criminalità organizzata a Poggiofranco.