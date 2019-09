'Due ruote per la vita', la pedalata cittadina per le vie di Bari

Ridurre, per quanto possibile, i disagi delle famiglie che giungono presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari è la missione che l'associazione A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Onlus persegue da anni ospitandole in una “Casa Accoglienza” confiscata alla criminalità organizzata e concessa in comodato d’uso dal Comune di Bari (in Via Tommaso Fiore 120).



Un impegno di solidarietà che si è ulteriormente rafforzato con la decisione di costruire un vero e proprio Villaggio della Accoglienza con 10 Unità abitative su un terreno confiscato alla criminalità organizzata in via Camillo Rosalba grazie alle donazioni e ai contributi raccolti con varie iniziative.



Costruito il rustico, ora bisogna completare la costruzione in modo da renderla agibile e funzionale. Come? Partecipando ad esempio alla pedalata cittadina Due ruote per la vita.



Due ruote per la vita è una pedalata cittadina, organizzata con Fiab Bari Ruotalibera e la partecipazione di tante altre associazioni, prevista per sabato 28 settembre con partenza da Piazza del Ferrarese alle 16,30 che si concluderà presso il costruendo Villaggio dell'Accoglienza dove si potrà contribuire alla raccolta fondi acquistando un biglietto della lotteria benefica.