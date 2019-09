Il Musical "Il duello di Norimberga" a Rutigliano

Per «Estat(t)e a Rutigliano 2019» a cura dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, è in programma Martedì 10 Settembre alle ore 21, in Piazza XX Settembre, con ingresso libero, il musical «Il duello di Norimberga», realizzato da Kumanta Academy di Noicattaro e inerente un reale episodio storico accaduto il 5 Novembre 1673, che coinvolse le città di Conversano, Noicattaro e Rutigliano.

Nel ‘600, il ducato di Noja, l’attuale Noicattaro, governato dalla nobile famiglia Carafa della Stadera, ebbe in fitto il feudo di Rutigliano dal Capitolo di San Nicola di Bari: tale “contratto” infastidì non poco i conti della grande famiglia nobile Acquaviva d’Aragona della vicina Conversano.

La battaglia politica tra le due casate culminò con il famoso duello di Norimberga, in Germania, dove si affrontarono don Francesco Carafa di Noja e don Giulio Acquaviva d’Aragona di Conversano, il 5 Novembre del 1673.

Tali vicende saranno narrate nel Musical scritto da Nicola Suglia; direzione musicale di Gianclaudio Madio; coreografie di Porzia Tedone; scenografie di Damiano Pastoressa; scene virtuali di Serena Ramunni; costumi di Angela Gassi; regia di Nicola Suglia e Gianclaudio Madio.