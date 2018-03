All'AncheCinema Royal in scena "Duets 2" con Cesare Veronico e Francesco De Nicolo

La stagione 2018 del teatro polifunzionale AncheCinema prosegue domani, sabato 3 alle 21, con un nuovo appuntamento di “Duets 2” con Cesare Veronico e Francesco De Nicolo per la regia di Nole Biz su testi di Valeria Lopez. Lo spettacolo si muove attraverso i duetti che hanno fatto la storia della musica. Racconti e video inediti per un viaggio nella storia del pop da fare con un biglietto… per due.

“Dark Night” di Tim Sutton, invece, è il titolo del film in programma domenica 4 con due spettacoli: alle 18.30 e alle 21. Ancora cinema a partire da lunedì 5 marzo, con la rassegna cinematografica “Social Doc”. Il progetto prevede la proiezione di film documentari, in cui viene proposto un punto di vista alternativo della nostra realtà sociale. S’inizia, lunedì 5 alle 21, con “Paura non abbiamo” di Andrea Bacci; “Unlearning”, film manifesto della Sharing Economy (19/3); “Mexico! Un cinema alla riscossa” (9/4); “My Italy” (23/4); “Binxêt – Sotto il confine” (30/4).

“Chi ha paura di Aldo Moro”, in programma sabato 17 alle 21, è il titolo dello spettacolo teatrale di Giovanni Gentile con Barbara Grilli. Ancora teatro, sabato 24 alle 21, con lo spettacolo “Haberowski”. In scena Alessandro Haber interpreta, recita, canta ma soprattutto vive i testi e le poesie originali di Charles Bukowski. Haber è accompagnato dalla musica elettronica di Alfa Romero e Andrea Guzzoletti e da un visual ideato da Manuel Bozzi e Olivander in una continua interazione con il pubblico.

Prendendo spunto dai successi televisivi di “Parla con me”, Dario Vergassola sarà protagonista, sabato 14 aprile alle 21, del suo “Sparla con me”. E ancora, venerdì 20 aprile alle 21, il trombettista Fabrizio Bosso e il pianista Julian Oliver Mazzariello saranno protagonisti di “Tandem”, concerto di solidarietà in favore di Amopuglia onlus inserito nel cartellone della rassegna “Jazz For”.