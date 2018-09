Al Ciaky Multisala la proiezione del film "Dunkirk" per la rassegna “Voice Over – Il cinema raccontato”

S’intitola “Voice Over – Il cinema raccontato” la rassegna cinematografica organizzata da BCC Degli Ulivi Terra di Bari, in collaborazione con Rigenera. Sette appuntamenti tra il Ciaky Multisala di Bari (traversa via Bitonto) e il Giardino degli Ulivi di Bcc a Palo del colle (corso Vittorio Emanuele 28) con 7 film e 7 relativi incontri con esperti e protagonisti del grande schermo.

Venerdì 28 settembre 2018 la rassegna torna al Cinema Ciaky Multisala, alle ore 20.30 sarà proiettato DUNKIRK, scritto e diretto da Christopher Nolan, distribuito da Warner Bros. Pictures Italia.

Ambientato durante la Seconda guerra mondiale, il film racconta la drammatica evacuazione verso la Gran Bretagna di centinaia di migliaia di soldati alleati dalla spiaggia di Dunkerque sotto la minaccia dell'esercito tedesco. Sul grande schermo un cast corale che comprende Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D'Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance e Tom Hardy.

Dopo aver pianificato un film sull'evacuazione di Dunkerque per più di venticinque anni, Nolan ha scritto la sceneggiatura per raccontare la vicenda con pochi dialoghi e da tre punti di vista differenti (la terra, l'aria e il mare). Le riprese del film, girato su pellicola IMAX 65mm e pellicola a grande formato 65mm, sono cominciate nel maggio del 2016 a Dunkerque e per poi essere terminate a Los Angeles. Per aumentare il realismo del film, che è stato distribuito il 21 luglio 2017 negli Stati Uniti e il 31 agosto dello stesso anno in Italia, la produzione ha usato in larga parte effetti speciali, facendo inoltre ricorso ad aeroplani d'epoca e a vere imbarcazioni che parteciparono all'evacuazione.

