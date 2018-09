Concerto da Oscar a Mola di Bari con Carlos Lama, Sofia Cabruija e l’Agìmus String Orchestra

Concerto da Oscar per l’AgìmusFestival, venerdì 7 settembre (ore 20.30), nel chiostro di Santa Chiara di Mola di Bari, con i pianisti Carlos Lama e Sofia Cabruija e l’Agìmus String Orchestra diretta da Giovanni Rinaldi, impegnati nell’esecuzione di celebri colonne sonore di Williams, Morricone, Gardel, Piovani, Barry, Silvestri, Rota e Zimmer. L’appuntamento, dedicato all’indimenticato presidente dell’Agìmus, Giovanni Padovano, chiude il Festival 2018 diretto da Piero Rotolo per l’Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali nella Rete di Musica d’arte Orfeo Futuro (info biglietti 368.568412).

Carlos Lama e Sofia Cabruja sono artisti Steinway. E costituiscono un duo pianistico spagnolo fra i più rinomati a livello internazionale per lo stile unico con cui interpretano il repertorio a quattro mani, supportati da una tecnica sicura e brillante e da un’estrema eleganza che li ha portati a suonare in giro per il mondo e ad incidere per prestigiose etichette. Con l’Agìmus String Orchestra, diretta da Giovanni Rinaldi, affrontano un repertorio hollywoodiano di grande fascino in una serata da Oscar durante la quale si potranno ascoltare, nelle trascrizioni di Abraham Espinosa, temi per il cinema di grandi autori di colonne sonore premiate con l’Academy Award. Il programma prevede musiche di John Williams (E.T., Schindler’s List e Star Wars), Hans Zimmer (Angels and Demons, The Holiday e Gladiator), Nicola Piovani (La vita è bella), John Barry (Out of Africa), della premiata ditta Jim Jacobs-Warren Casey-Michael Gibson (Grease), di Fernando Velázquez (The Monster Calls e The Impossibile), Alan Silvestri (Forrest Gump), Carlos Gardel (Scient of a Woman) ed Ennio Morricone (The Mission).