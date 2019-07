A Palazzo Pesce le fisarmoniche del FatherSon Duo Accordion, con Vincenzo e Giuseppe De Nitto

Sabato 10 agosto 2019 a Palazzo Pesce risuoneranno le fisarmoniche del FatherSon Duo Accordion, con Vincenzo e Giuseppe De Nitto.

Un concerto in Puglia in cui protagonista sarà non solo la perfetta fusione di sonorità e intenzioni musicali, ma anche il fare musica di due generazioni di musicisti di talento, che trovano il loro punto d’incontro nell’amore per lo stesso strumento. Vincenzo De Nitto, diploma e laurea di II livello in Fisarmonica con massimo dei voti e lode presso il Conservatorio di Bari, specializzazione con i più importanti nomi a livello internazionale, un repertorio che spazia dalle trascrizioni di epoca barocca alla musica contemporanea originale per fisarmonica e prestigiose collaborazioni tra cui la cantante, attrice e ballerina Ute Lemper, e Giuseppe De Nitto, straordinario talento musicale mostratosi sin dalla più tenera infanzia, studente di Fisarmonica presso il Conservatorio di Bari, una già solida attività di perfezionamento con i maestri più illustri del panorama mondiale e numerosissimi concorsi nazionali e internazionali vinti, sono infatti un padre e un figlio che portano avanti un progetto musicale che abbraccia più di trecento anni di storia della musica, dalle trascrizioni per due fisarmoniche delle musiche di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach al repertorio originale per duo di Ivano Battiston, Aleksej Surkov, Václav Trojan, Gorka Hermosa e Vladislav Zolotaryov, senza dimenticare le pagine solistiche di altissimo virtuosismo di Palmer-Paganini e Isaac Albéniz, e i ritmi coinvolgenti, sentimentali e appassionati del tango di Richard Galliano e Astor Piazzolla.

Una occasione unica per ascoltare un programma tanto affascinante quanto di rara esecuzione e partecipare all’emozione della passione che si tramanda da padre in figlio.

Ticket: 10 euro

Sabato 10 agosto 2019 h 21.00 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it