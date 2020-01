 Festival duo pianistico a quattro mani nella Pinacoteca metropolitana “C. Giaquinto”

sabato 25 gennaio, alle ore 17.30, nella Pinacoteca metropolitana “C. Giaquinto”, in occasione del 250esimo anniversario del “Primo viaggio in Italia” di Wolfgang Amadeus Mozart, prende il via il primo appuntamento con il Festival duo pianistico a quattro mani.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Associazione Mozart Italia (sede di Bari).

Si tratta dell’esecuzione di alcune composizioni per pianoforte a quattro mani di Mozart e di compositori coevi. La guida all’ascolto è a cura del prof. Pierfranco Moliterni.

L’ingresso è libero.

I prossimi appuntamenti sono il 22 febbraio, il 21 marzo, il 18 aprile e il 16 maggio.