I colori della Spagna del Duo Romea nel Chiostro di Santa Chiara a Mola di Bari

Ha «I colori della Spagna» il recital del Duo Romea in programma sabato 25 agosto (ore 21, ingresso libero), nel Chiostro di Santa Chiara, a Mola di Bari, per l’AgìmusFestival 2018 diretto da Piero Rotolo per l’Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali nella Rete di musica d’arte Orfeo Futuro. Avrà un fascino decisamente particolare questa serata di musica iberica affidata ad un duo tutto spagnolo composto da Ramón Gómez (violoncello) e Pedro Valero (pianoforte), musicisti murciani, dunque provenienti dalla Spagna Meridionale, specializzati nel repertorio ispanico.

Il programma confezionato per l’Agìmus incarna una tendenza all’esplorazione con musiche di Manuel De Falla (Melodìa e Romanza), Enrique Granados (Andaluza e Madrigal), Isaac Albéniz (El albaicìn e Castilla per pianoforte solo), Ricard Lamote de Grignon (Elegìa) e Joaquìn Nin (Suite Española). Non fa una piega il ragionamento di Renato Di Benedetto sul «colore» spagnolo di certe composizioni, che l’autorevole storico della musica considera giustamente non l’essenza del carattere nazionale della musica di Albeniz, Granados, Falla e altri, quanto piuttosto un «connotato di cosmopolitismo», visto che a quella fonte inesauribile di impressioni esotiche si stavano abbeverando, e continuano a farlo, molti musicisti di varia nazionalità (soprattutto francese). Tuttavia alla musica iberica fa inevitabilmente pensare il colore inconfondibile che ha illuminato le musiche di quegli autori che furono protagonisti, a cavallo tra Ottocento e Novecento, della rinascita della cultura musicale spagnola e che in questo raffinato concerto, dedicato al repertorio per violoncello e pianoforte e affidato a due giovani musicisti spagnoli, rappresentano il punto di partenza per una digressione in un repertorio di nomi meno frequentati e conosciuti.

