Duo Rùnya, concerto da camera viola e pianoforte a Palazzo Pesce

Sabato 30 marzo 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce è il palcoscenico dal quale si esibirà Il Duo Rùnya formato dalle sorelle Diana e Arianna Bonatesta.



Un concerto in Puglia che ripercorre la grande storia della musica attraverso le raffinate sonorità della viola accompagnata dal pianoforte. Robert Schumann, Johann Nepomuk Hummel e Rebecca Clarke: tre compositori che con le loro squisite caratteristiche ben rappresentano il periodo culturale di appartenenza. E così il Duo Rùnya, che tiene concerti in sedi come il Loggione de La Scala di Milano e la Wiener Saal di Salisburgo, e ha al suo attivo il cd Rebecca Clarke: works for viola, fa rivivere l’Ottocento dell’Adagio e Allegro op. 70 di Schumann, dalle forme sempre fresche, appassionate e intense, il Settecento della Sonata op. 5 n. 3 di Hummel, dedicata alla Principessa di Danimarca, con i suoi temi brillanti e intensi, il Novecento di I’ll bid my heart be still e Sonata 1919 di Rebecca Clarke, pioniera delle donne in musica, con le melodie che rimandano a temi popolari inglesi e scozzesi.



Un programma ricercato che riflette lo stile e la sensibilità di Diana Bonatesta, laurea di II livello e diploma di alto perfezionamento in Viola con lode all’Accademia di Santa Cecilia, vincitrice della borsa di studio Sinopoli come migliore musicista delle Accademie di musica di Italia consegnatale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, fondatrice del Quartetto Avos con cui si esibisce in giro per il mondo, e docente di Musica da Camera al Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia, e Arianna Bonatesta, diploma al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e laurea di II livello in Pianoforte al Conservatorio Briccialdi di Terni con il massimo dei voti, una attività concertistica in veste di solista e in ensemble cameristici, fondatrice del Quintetto Amartè con cui si è aggiudicata il primo premio assoluto in molti concorsi nazionali e internazionali, e ospite, in qualità di docente, ai Corsi internazionali di Perfezionamento di Norcia. Attualmente è docente di pianoforte al Conservatorio C. Pollini di Padova.



Ticket: 10 euro



Sabato 30 marzo 2019 h 20.30 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it