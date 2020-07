Duocane, "Buon compleanno, Sudo" il primo singolo dal nuovo EP "Sudditi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Disponibile "Buon compleanno, Sudo", il primo singolo estratto da "Sudditi", il nuovo EP - la cui uscita è prevista nelle prossime settimane - dei baresi Duocane. https://youtu.be/ft24SdOQU80 Protagonista del brano è Sudo - un caro amico dei due musicisti - che riflette dall'alto sulla situazione generazionale, sociale e sanitaria in tempi di epidemia, tracciando, nel giorno del suo compleanno (tra violini, bassi distorti e fuzzosi) un bilancio disilluso. "Sudditi", secondo Ep dei Duocane, è stato scritto quasi interamente durante il lockdown attraverso un fitto scambio di messaggi vocali su Whatsapp tra i due musicisti. Registrato in presa diretta e "buona la prima" come d'abitudine al Death Star Studio di Marco Fischetti, Cassano, riassume in cinque tracce le frustrazioni da isolamento, l'incertezza sociale ed economica della generazione attuale e un'enorme incazzatura più che giustificata dai tempi che corrono. I Duocane sono Stefano Capozzo basso e voce (Banana Mayor) e Giovanni Solazzo (Turangalila) alla batteria e percussioni. Le influenze spaziano dai Colour Haze, Zeus! e Melvins ai rumori del traffico e della pioggia. Arte (Stefano è un pittore e lavora come insegnante di disegno) e vita ai margini (Giovanni lavora come operatore sociale coi migranti) che si mischiano e integrano costantemente con un approccio volto ad essere il più diretto possibile. Ascolta "Buon compleanno, Sudo" su Spotify: https://open.spotify.com/album/1Cad9oYYeqazjdA6BSdxOj?si=TncMEjl_RGyzCo5mdhFTPA