Duocane, il video del nuovo singolo "Le straordinarie avventure di Giacomo Pentola"

Dal primo Giugno 2020, a circa un anno di distanza dalla pubblicazione dell'EP d'esordio dei baresi Duocane, è disponibile online il video di "Le Straordinarie Avventure di Giacomo Pentola", la seconda traccia di "Puzza di Giovani". https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_ayFOlnJG5M Il brano trae ispirazione da numerose vicende legate al mondo della ludopatia, il video è ricco di animazioni e riferimenti a questo delicato argomento. Protagonista è una famelica slot machine, nelle cui grinfie finisce il malcapitato Giacomo Pentola (Jack Pot). Il titolo, invece, è un omaggio al fumettista Andrea Pazienza. La clip nasce dalla collaborazione con il videomaker Federico Cacciapaglia, che ha curato regia, montaggio e animazioni. Le riprese dal vivo sono invece ad opera di Francesco "VJ Wasd" Cici. Dal 6 Giugno 2020 i Duocane torneranno in studio per registrare altre cinque nuove tracce che saranno inserite nel nuovo Ep dal titolo "Sudditi". I Duocane sono Stefano Capozzo basso e voce (Banana Mayor) e Giovanni Solazzo (Turangalila) alla batteria e percussioni. Le influenze spaziano dai Colour Haze, Zeus! e Melvins ai rumori del traffico e della pioggia. Arte (Stefano è un pittore e lavora come insegnante di disegno) e vita ai margini (Giovanni lavora come operatore sociale coi migranti) che si mischiano e integrano costantemente con un approccio volto ad essere il più diretto possibile. Ascolta "Puzza di Giovani" su Spotify: https://open.spotify.com/album/2lqM1NEHqB9MDXuYOhE3IR?si=AB0fI_V3RHi_jEWI-pVunQ