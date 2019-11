Il duo francese Le Freres Lapoisse in concerto al Joy's Pub

Quinta tappa del Joy's World Tour Music, il 22 Novembre alle ore 21.00 il Joy's Pub ospita il duo francese Le Freres Lapoisse.



Jean-Remi (chitarra, armonica e grancassa) e Jean-Eudes (trombone) sono Les Freres Lapoisse, two men band rock'n'roll folk e francofona. Nel 2017 pubblicano il loro omonimo ep, con l'obiettivo di fare un tour per l'Atlantico su un veliero per registrare un disco con musicisti africani e americani.



Con il Joy's World Tour Music, il mondo musicale passa dal Joy’s Pub



Dodici appuntamenti per questa prima parte di una rassegna che vedrà come protagonisti artisti di diversa nazionalità e di diversi stili, uniti dalla stessa urgenza di comunicare l’universalità della musica, la sua potenza, la sua capacità di unirci, azzerando le distanze.