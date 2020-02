'E Dall' - omaggio a Lucio Dalla

Il progetto musicale "E Dall..." nasce nell'aprile del 2009, a partire da un'idea del chitarrista barese Gianni Quadrelli e del cantautore Pier Dragone.

La linea artistica è quella di reinterpretare le più intense canzoni del noto artista bolognese Lucio Dalla, selezionate per la gran parte fra le sue produzioni di quella che i critici definiscono “fase cantautorale” (1971 - 1993).

Il lavoro creativo consiste nello spogliare i brani del contesto musicale di partenza, legato al periodo storico e al mood degli arrangiamenti, e nel ripensarli totalmente, ridefinendoli secondo la personalità artistica degli interpreti.

Così elementi di cantautorato, bossa nova, di reggae e di tango, si mescolano tra di loro e danno una veste del tutto originale ad armonie, melodie e testi, composti da una delle massime personalità artistiche del XX secolo. Nasce così uno spettacolo musicale nel quale è protagonista anche una spiccata verve cabarettistica, anch’essa omaggio alla poliedricità di Lucio Dalla.

Gli “E Dall…” hanno suonato nei più importanti club della provincia di Bari e Foggia, a Napoli, a Genova, ad Alessandria, nel Monferrato, a Torino, ecc. Sono stati protagonisti di varie dirette radiofoniche e televisive. Sono stati inseriti in prestigiosi cartelloni e rassegne culturali, calcando i palchi dei più importanti teatri pugliesi.

LINE UP: Gianni Quadrelli (chitarre), Pier Dragone (voce e chitarra), Antonello Nitti (basso), Alex Morelli (batteria)