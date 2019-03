E' donna da Panacea

"È una delle difficoltà della vita indovinare ciò che una donna vuole" scriveva Italo Svevo

...a meno che Panacea ristròt non proponga un menù completo con accompagnamento del sax di Raffaele Pistilli LIVE, nel giorno in cui le donne dovrebbero celebrarsi per la loro unicità. E' più facile di quel che possa sembrare, basta prenotare allo 0808806355

ANTIPASTO

- Saccoccio di manzo con rape e pachino su vellutata di pomodoro secco

- Insalata esotica scomposta con polpo

- Flan di limone e camomilla con concassé di pomodoro verde

PRIMO

Calamarata in guazzetto di gambero e seppie con splash di crema ai piselli

SECONDO

Marea di pasta fillo con ragù bianco su asparagi saltati al brandy

DOLCE

Mimosa in coppa con flûte di Spumante Vivo Mionetto

Acqua minerale, Fanta e Coca Cola in vetro

Birra - Primitivo OroRosso – Chardonnay OroBianco



Al Sax: Raffaele Pistilli

Musica Pop/Jazz/Dance ‘80-’90 e 2000





