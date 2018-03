"Ecco la sposa", commedia brillante di Cooney - Chapman

Il Teatro Angioino, in Mola di Bari (Ba), con la direzione artistica di Francesco Capotorto, presenta, per la XVIII Stagione di Prosa 2017/18,

Sabato 24 marzo 2018 alle h.21,00 La Compagnia Amici Nostri nella commedia brillante " Ecco la Sposa!" di R. Cooney e J. Chapman. con Adriana Coletta, Arianna Logreco, Gregorio Saracino, Piergianni Gemmati, Gianluca Mezzapesa, Rosita Giotta, Marezia Cazzolla, Antonio Carenza. Regia Adriana Coletta.



In casa della sposa fervono gli ultimi preparativi e tutto sembra svolgersi al meglio, anche se nella più totale frenesia. Immaginate però cosa possa nascondersi nella mente del padre della ragazza, un pubblicitario stressato e ipocondriaco, sposato da vent’anni, con una moglie in cerca di attenzioni, una cognata “suocera”, un cognato felicemente svampito, un socio scansafatiche, una figlia capricciosa e – ciliegina sulla torta – un consuocero australiano! Il loro precario equilibrio è pronto a saltare, grazie ad un improvviso quanto inatteso attacco di follia, sotto forma di una splendida e disinibita ragazza, tutta frange e canzonette, direttamente dal 1920, visibile solo al protagonista. Ciò che ne deriva è un incessante susseguirsi di situazioni paradossali, battute scoppiettanti e colpi di scena che accompagnano tra le risate verso l’inevitabile, ma di sicuro non scontato finale. Si arriverà all’altare?

Info e prenotazioni nei seguenti giorni della settimana: ogni venerdì, sabato e domenica presso il Botteghino del Teatro Angioino, in via S. Pellico n.7 in Mola di Bari (Ba) dalle 18:30 alle 20:30, tel: 080.4713061.

