Carme Consoli presenta live alla Feltrinelli di Bari "Echi di sirene"

Dopo aver conquistato pubblico e critica, arrivando ad oltre 50 date in poco più di due mesi, il live Eco di Sirene rivive in un grande progetto discografico con 22 brani registrati in presa diretta con arrangiamenti e orchestrazioni nuove per chitarra ed archi, scritti dalla stessa Carmen appositamente per il live in studio.La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero