L'eclettico cantautore Edda continua il suo tour con l'album “Fru Fru” e arriva in concerto all’Officina degli Esordi

Edda farà tappa a Bari il prossimo 18 gennaio 2020 all’Officina degli Esordi, il laboratorio del capoluogo pugliese, per presentare “Fru Fru”, il suo quinto album solista prodotto da Woodworm Label.

Con questo nuovo spettacolo rock, granitico, ma anche divertente e fluido, il cantautore milanese farà ballare e, al contempo, emozionare il pubblico. Protagonista assoluta sarà la sua voce, la sua incredibile vocalità, la sua grandissima forza emotiva.



Edda, al secolo Stefano Rampoldi, presenterà dal vivo “Fru Fru” un disco inconsueto, inaspettato e maturo, diverso dai precedenti. Già con “Graziosa Utopia” si era intuito uno spostamento dal rock e questo disco, che ne è la prosecuzione, segue il desiderio di Edda di affrontare la vita con una certa dose di leggerezza. Uno spostamento che però non bandisce del tutto il rock che è una sua attitudine innata e che trasuda dalla sua voce, nei suoi testi, nei suoi temi, nella grinta dell’atteggiamento e dalla capacità di trascinare nel suo mondo confuso e consapevole allo stesso tempo, che diventa logico nella riflessione pubblica cantata. Unico protagonista di “Fru Fru” è sé stesso, in un monologo in 9 tracce, un lungo flusso di coscienza che travolge, un fiume di parole in libertà che messe insieme costruiscono il mondo di dell’artista, un paese delle meraviglie per adulti cinici, un luogo in cui i pensieri si inseguono vertiginosamente per ritrovarsi in un discorso compiuto, vero e spontaneo.

EDDA IN CONCERTO

Sabato 18 gennaio 2020

Officina degli Esordi, via F. Crispi n. 5, 70123 Bari (BA)

Inizio ore 21:00

Biglietto: 10,00 euro + 2,00 euro d.p.

Prevendita online e rivenditori Ticketone e Vivaticket

Infoline: +39 393 9639865