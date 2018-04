Artista sublime Édith Piaf, pseudonimo di Édith Giovanna Gassion , è stata una cantautrice francese. È stata una grande interprete del filone realista. Nota anche come "Passerotto", come veniva soprannominata per la sua minuta statura , è stata in attività tra gli anni trenta e sessanta. Ma già a otto anni dovette muovere i primi passi verso la musica cantando per suo padre in strada per qualche spicciolo dove tuttavia incontrava il grande favore della folla. Definita come "l'ugola insanguinata" di un passerotto, la sua voce, caratterizzata da mille sfumature, era in grado di passare improvvisamente da toni aspri e aggressivi a toni dolcissimi; inoltre sapeva far percepire in modo unico la gioia con il suono della sua voce. È la cantante che con le sue canzoni ha anticipato il senso di ribellione tipico dell'inquietudine che contraddistinse diversi intellettuali della rive gauche del tempo come: Juliette Greco, Roger Vadim, Boris Vian, Albert Camus ecc. In molti casi era lei stessa l'autrice dei testi delle canzoni che tanto magistralmente interpretava.

Venerdì 13 aprile alle ore 18,30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



EDITH PIAF. Un racconto

con Rosemary Nicassio e Leonardo Torres





''Edith Piaf ha la bellezza dell'ombra che si esprime alla luce. Ogni volta che canta sembra che strappi la sua anima per l'ultima volta''.

JEAN COCTEAU





ASSOLO A DUE

progetto a cura di Rosemary Nicassio (voce) e Leonardo Torres (pianoforte)



Un itinerario sensoriale percorso tra parole e note d'autore, un dialogo sinestetico tra parole e musica.

La voce di Rosemary Nicassio incontra il pianoforte di Leonardo Torres, in una occasione musicale che è anche recital e teatro, pause e canto, più qualche sorpresa.



Rosemary Nicassio, classe '90, ha conseguito numerosi riconoscimenti letterari (Premio Cesare Pavese, Premio Giovanni Pascoli, tra i più importanti), e prosegue oggi la sua ricerca di autrice, attrice, cantante.



Leonardo Torres, classe '74, intrattiene oggi collaborazioni con Carlo Marrale (fondatore Matia Bazar) e con numerosi esponenti della scena musicale italiana.