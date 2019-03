“Educare alla letteratura”, convegni, laboratori, mostre e spettacoli per insegnanti, alunni e famiglie

A Bari la prima edizione di “Educare alla letteratura”. La manifestazione, che avrà inizio venerdì 15 marzo nel palazzo ex Poste e proseguirà con diversi appuntamenti fino al 31 marzo nell’Officina degli Esordi, prevede convegni, laboratori, mostre e spettacoli per insegnanti, alunni e famiglie sul tema della letteratura per l’infanzia con un focus sullo sviluppo neurologico e cognitivo nell’età evolutiva e sulle nuove prospettive didattico-pedagogiche.

Educare alla letteratura”, patrocinato dal Comune di Bari, è promosso dal Seminario di Storia della Scienza dell’Università “Aldo Moro”, dal Centro interuniversitario di ricerca e formazione, dall’Ordine degli Psicologi di Puglia, dall’Associazione Nazionale Pedagogisti di Puglia e Basilicata con la collaborazione del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università.

