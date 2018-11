Lo spettacolo "Effetti sonori - Manicomio" in scena al Teatro Duse

Sabato 17 Novembre 2018 alle ore 21:00 e domenica 18 Novembre alle ore 18:30, presso il Teatro Duse di Bari, sarà di scena lo spettacolo "Effetti sonori - Manicomio" scritto e diretto da Silvia Cuccovilo con Silvia Cuccovilo e Mattia Galantino.



Regia: Silvia Cuccovilo

Info e prenotazioni: 080/5046979

Il manicomio. Luogo di dolore e isolamento, che lascia spazio alle più efferate aberrazioni. Ma non una struttura ospedaliera o di contenimento, bensì una casa borghese in cui una mamma, dopo la morte di suo marito, costringe alla prigionia fisica e psicologica suo figlio, isolandolo dal resto del mondo, e impedendone il normale sviluppo emancipatorio. Niente citofono, ma solo un telefono antico a collegare la casa al mondo fuori. Un luogo in cui si consuma l’amore totale fra una madre-donna ed il suo bambino-uomo, inconsapevole specchio di un folle equilibrio costruito con astuzia e violenza , giorno dopo giorno, eliminando qualunque cosa fosse d’ostacolo, qualunque… Ma il meccanismo s’inceppa. La bambola non è una bambola. Ha delle pulsioni. Vive. E’ cresciuto…. L’equilibrio lascerà il posto a un vortice di mostruosità che inghiottirà ogni cosa, fino all’arrivo improvviso di una nuova quiete, un apparente nuovo equilibrio, che altro non sarà che l’occhio del ciclone, l’apice della follia… Fra colpi di scena e situazioni grottesche si arriverà ad un finale inesorabile, riflesso dell’uomo, del sacrificio della donna nella madre, della morbosità dell’amore madre-figlio, e di una società che nutre l’alienazione.

Effetti sonori: MANICOMIO è un noir che ci porta nel disturbo di un essere umano con delle pulsioni comuni a noi tutti . Richiama l’horror psicologico anni ’70, pregno di scabrosità e delirio, ma in grado di scavare nella dimensione umana senza pudore e pregiudizio.

Silvia Cuccovillo è Mami.

Mattia Galantino è Baby.

Scritto e diretto da Silvia Cuccovillo.

Progetto e illustrazioni grafiche Cristian Attolico.

Si ringraziano l'Officina Orffiana delle Arti del maestro Gaetano Piscopo e La Nuova Danza Sì della maestra Irene Riccardo per la preziosa collaborazione.

info e prenotazioni Tel. 080 5046979 - info@duseteatrobari.it