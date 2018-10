Elisa incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

Sarà Diari aperti il titolo della decima fatica discografica di Elisa, che avrà l’importante compito di scrivere una nuova pagina nella carriera di una delle cantanti più apprezzate degli ultimi decenni. L’album sarà composto di 11 tracce inedite tutte completamente in italiano. Per incontrare ELISA acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo e ritira il pass* che dà accesso alla presentazione.

*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 17:00