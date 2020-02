Nella chiesa San Rocco di Valenzano serata di Beneficenza 'Ricostruiamo il Campanile': in scena la commedia 'L'Elisir d'amore'

Sabato alle ore 20.00 presso la Chiesa San Rocco di Valenzano Serata di beneficenza durante la quale verranno raccolte le donazioni volontarie per sostenere il restauro del campanile della Chiesa Matrice. A causa delle lesioni e della necessità degli urgenti lavori previsti, il suono delle campane è stato sospeso già da diversi mesi. Sono in atto diverse iniziative per la raccolta fondi e una di queste è quella organizzata dalla Compagnia dell'Elisir che andrà in scena con l'omonima commedia 'L'elisir d'amore' di Donizetti.

Sinossi

In un piccolo paese di campagna la bella Adina, di cui tutti sono innamorati, decide di sposarsi con il più ricco del paese, il capo delle guardie cittadine, il sergente Belcore.

La notizia è un terribile colpo al cuore per colui che è da sempre innamorato di Adina, il semplice Nemorino, caporale.... ma dei i lavori di campagna come 'la pulizia dell'uva'... Riuscirà Nemorino a conquistare il cuore di Adina?

Apertura ore 20.00

Inizio spettacolo ore 20.00

Ingresso libero