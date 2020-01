'L'elisir d'amore' in scena a Valenzano nella Parrocchia San Lorenzo

Il giorno dell'Epifania, 6 gennaio 2020 presso la parrocchia san Lorenzo nella zona Lamie di Valenzano in Via Tommaso Fiore, 14 la 'Compagnia della Sogliola' porterà in scena la commedia liberamente tratta dall' opera lirica "L' elisir d' amore" di Donizetti.

Sinossi

In un piccolo paese di campagna la bella Adina, di cui tutti sono innamorati, decide di sposarsi con il più ricco del paese, il capo delle guardie cittadine, il sergente Belcore.

La notizia è un terribile colpo al cuore per colui che è da sempre innamorato di Adina, il semplice Nemorino, caporale.... ma dei i lavori di campagna come 'la pulizia dell'uva'... Riuscirà Nemorino a conquistare il cuore di Adina?

Apertura ore 20.00

Inizio spettacolo ore 20.30

Ingresso libero