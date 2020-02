L'Andromeda di Elodie da Sanremo a Bari, la cantante incontra i fan alla Feltrinelli: selfie, autografi e firmacopie

Elodie incontra i fan e firma le copie del suo nuovo disco 'This in Elodie'. E' il disco della consapevolezza, l’espressione in musica diun’artista pienamente “dentro” il proprio tempo, che sa misurarsi con i diversi generi musicali più contemporanei, dal pop al reggaee dall’urbanal soul.

Per avere l’autografo occorrerà acquistare il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o nei Feltrinelli Village. Sarà poi possibile ritirare il pass che dà accesso esclusivo al firmacopie, uno per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.