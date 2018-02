Al TeatroTeam di Bari in scena il musical "Elvis"

Quella di Elvis Presley è la figura della musica moderna che ha segnato più profondamente arte, musica e stile di ogni epoca successiva. Non esiste un cantante fra tutte le star della musica, dagli anni ‘50 in avanti, che non si sia ispirato al “King of Rock’n’Roll”.

Elvis - The Musical è uno spettacolo incalzante e ritmato, all’insegna degli indimenticabili successi di Presley, a partire dagli anni 50 fino al 1977, quando la leggenda scomparve. Lo spettacolo, attraverso le hit e il racconto di vari personaggi che hanno vissuto intorno a lui, svela i retroscena di una vita consacrata alla musica e sacrificata allo show-business.

Le canzoni sono suonate da una band dal vivo formata da 18 performer, mentre la scenografia è arricchita da video che permettono di ripercorrere l’esperienza unica della tragedia umana e del successo incontenibile, vissuti della più grande star di tutti i tempi.

Canzoni come Jailhouse Rock, It’s now or never, Suspicious Mind, My Way, That’s all right mama, Always on my mind e le tante altre indimenticabili colonne sonore di un’epoca lunga 4 decenni (e ancora oggi viva) accompagnano il pubblico, che non potrà fare a meno di appassionarsi alla storia e ai suoi protagonisti.

Giovedì 1 Marzo 2018 ore 21



PREZZI

Biglietto Standard:

Poltronissima VIP: € 39+1*

Poltrona: € 33+1*

Galleria: € 27,50+1*





Biglietto Ridotto (giovani fino a 26 anni):

Poltrona: € 24



*: diritti di segreteria



Produzione: Ilce Italia Srl e We4SHOW

Regia: Maurizio Colombi

Regista collaboratore: Marco Vesica

Scenografie: Alessandro Chiti

Coreografie dirette da Rita Pivano

