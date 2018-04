LE MANI TESE ONLUS/AVIS MODUGNO “ELYSIUM - ARTISTI UNITI” per aiutare la Pediatria del Policlinico di Bari Con questa produzione musicale s’intendono raccogliere fondi per la realizzazione di un progetto di carattere ludico-sportivo-ricreativo ed al fine di favorire la miglior permanenza nei reparti di oncoematologia pediatrica e neuropsichiatria infantile del Policlinico di Bari e l'efficacia delle terapie e delle cure fornite ai piccoli degenti e rendere quindi più proficuo il lavoro dei medici nella prestazione delle cure. Tale attività sarà utile anche a favorire l’interazione e la socializzazione tra i piccoli pazienti (oncologici, leucemici ed affetti da autismo e/o patologie neuropsichiatriche) e le rispettive famiglie, e tra loro ed il personale medico/paramedico. La durata del progetto sarà di 50 ore complessive suddivise in 4/5 ore settimanali da tenersi in 2/3 giornate della settimana in base alle esigenze e modalità fissate dai responsabili dei singoli reparti. Saranno occupati per questo progetto 3/4 volontari e 4/5 figure professionali abilitate che si alterneranno in base alle attività da svolgersi presso il Policlinico. Il materiale (strumenti, giochi, presidi, CD, libri, attrezzi sportivi, etc.) sarà donato, al termine del progetto, ai reparti in cui lo stesso avrà luogo. Elisabetta Tomasicchio (Presidentessa a.p.s. LeManiTese Onlus) Massimo Angiulli (Presidente AVIS Modugno) La collettività ha dato un sostegno importante a questa iniziativa e permesso così la pubblicazione di questo CD contenente il meglio della scena musicale indipendente italiana, un caleidoscopio sonoro composto da 13 gruppi musicali in una formula inedita ed incisiva per far conoscere al meglio gli artisti che hanno preso parte a questa produzione, ma questo è soltanto il primo tassello di un grande mosaico che il Progetto Elysium si accinge a realizzare insieme al Laboratorio Culturale Nuova Civiltà ed al presidio culturale permanente denominato T.I.S.I.A. (acronimo di Tecnologia, Innovazione, Scienza, Insolito, Arte) operativo nella Città di Modugno con il proposito di sviluppare progetti da presentare e promuovere a livello locale, su tutto il territorio nazionale ed all'estero. Massimo Lombardo (Lab. Culturale Nuova Civiltà/T.I.S.I.A./Progetto Elysium) In Allegato: Massimo Angiulli - Massimo Lombardo (Foto: Roberto Sibilano) Contatti: nuovacivilta2012@gmail.com www.facebook.com/ProgettoElysiumMIITNuovaCivilta www.facebook.com/avismodugno www.facebook.com/manitesemodugno.onlus