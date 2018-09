A Noicattaro la III Edizione di “Emozioni del Gusto”

Ritorna l’evento che celebra le eccellenze della gastronomia italiana. Il 7 ottobre arriva la III Edizione di “Emozioni del Gusto” un viaggio alla scoperta dei sapori del nostro Paese, di nuove emozioni gastronomiche celebrate con un evento speciale che vuole far fiorire nuovi incontri e partnership tra i professionisti del gusto. La fiera ospiterà 60 espositori selezionati tra i produttori delle eccellenze enogastronomiche italiane per favorire nuove collaborazioni.

La manifestazione sarà arricchita da focus, degustazioni e approfondimenti.



Programma della giornata:



ore 10:00

Apertura segreteria e registrazione partecipanti.



ore 10:30

Workshop: “I benefici e l’importanza della dieta mediterranea alla luce delle possibili imposizioni dell’OMS e dell’ ONU”.



Workshop: “Nuove scoperte sull’olio extravergine di oliva, riguardo alla proteina “proteggi cuore” APOA-IV.



Gli incontri saranno vedranno la partecipazione della moderatrice Sabrina Merolla (Travel e food blogger) e l’intervento di Nicola Bertinelli, presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano dell'Azienda Agricola Bertinelli e Francesco Schittulli, professore in chirurgia generale e oncologia, nominato nel 2017 dal Presidente della Repubblica Cavaliere di Gran Croce (www.schittulli.it).



ore 11:00

Presentazione degli espositori dell’evento



ore 11:30

Apertura spazio espositivo



ore 13:00 – 15:00

Degustazione di una portata con l’utilizzo dei prodotti esposti all’evento.



Ore 19:30

Chiusura evento



Scoprite il programma di Emozioni del gusto 2018 e iscrivetevi all'evento: https://bit.ly/2O07Bj0