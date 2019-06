Enjoy every sunset - mood in tour

Questo MERCOLEDI 26 GIUGNO lasciatevi conquistare dalle luci del mare e dai ritmi di Mads dj e Rocco Tetro.



Sarà una lunga serata che inizierà al tramonto con un happy hour per proseguire fino a quando non sarete stanchi.



Vi aspettiamo al Lido Trullo (Via Alfredo Giovine 30)



Happy hour dalle 19 alle 21.30 - Drink: americano e spritz 5€



Food: Temaki pollo - Salmone - Vegetariano



Dalle 21.30 in poi dj' set



Ingresso gratuito in lista Colella



Per info e prenotazioni: 3331383031