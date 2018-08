A Locorotondo un lungo fine settimana ricco di eventi culturali, gastronomici e musicali

Sarà un fine settimana ricco di proposte culturali, gastronomico e musicale quello che offrirà Locorotondo a partire da giovedì 23 agosto. Innanzitutto si conclude la rassegna Libri nei Vicoli del borgo, con due proposte di tutto rispetto.

Giovedì 23 agosto, sul sagrato della Chiesa Madre alle ore 20,30 ci sarà Paolo Giordano che presenta "Divorare il cielo" (Einaudi Editore).

Venerdì 24 agosto sarà la volta dell'attualità con il libro scritto da tre autrici che affrontano il delicato tema del bullismo, soprattutto ai tempi dei social. Una sorta di bullismo 3.0. Sono Antonella Caprio, Annamaria Minunno e Carla Spagnuolo che hanno scritto “Io valgo di più” edito da Radici Future. Il libro verrà presentato nella villa comunale alle ore 19,30.

In piazza Aldo Moro, alle ore 20.30, ci sarà l'esibizione di ginnastica ritmica.

Da venerdì parte anche l'offerta gastronomica con un interessante duello culinario che si consumerà in piazza Vittorio Emanuele fra Locorotondo e Geraci Siculo. I due borghi tra i più belli d'Italia si incontrano con la loro gastronomia: pasta alla Norma e pasta alle Sarde per i siciliani, orecchiette al ragù con le polpette ed al pomodoro per la Puglia. Non mancheranno i vini e dolci pugliesi e siciliani.

Gli stands gastronomici saranno aperti a partire dalle ore 19,00 venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 agosto.

Sabato 25 agosto diverse e tutte interessanti le proposte culturali. Si parte alle ore 18.00 su via Nardelli con la dimostrazione della lavorazione della Ceramica.

Sempre in via Nardelli, presso U Juse, alle ore 19,30 ci sarà la presentazione del libro "Nutri-amoci di emozioni" di Eliana Minardi.

Sul sagrato della Chiesa Madre, con inizio alle ore 20.30, si esibiranno i sosia per i “Balconi in festival”, momento conclusivo, con premiazione, del concorso Balconi Fioriti. Fra un residente premiato ed un commerciante votato per i loro fiori, si esibiranno i sosia di Gianni Morandi, Loredana Bertè, Michael Jackson, Vasko Rossi, Franco Califano, Valentina Stella, Little Tony, Pooh. Presentano la serata Miriam Palmisano e Dudduzzo Pastore.

Domenica 26 agosto sarà la musica protagonista della serata. Si inizia alle 20,00 con la tradizione ed il folklore del Gruppo Folk “Città di Locorotondo”, che porteranno i colori e l'allegria delle fisarmoniche e dei balli tradizionali in piazza Vittorio Emanuele, per passare alle note più moderne della musica d'autore suonate dai bravissimi protagonisti di Musichiamo. A partire dalle ore 21,00 in via Nardelli.