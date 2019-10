Alla scoperta della cultura del territorio e della storia del paesaggio della Murgia con 'Enopasseggiate 2019'

L'Associazione Polyxena vi invita a "ENOPASSEGGIATE 2019", una serie di appuntamenti nel cuore della Puglia dove, tra antichi palmenti, secolari querce e prati intervallati dai caratteristici trulli, percorreremo i sentieri che raccontano l'importante connubio fra cultura del territorio e storia del paesaggio della Murgia. Le tappe del nostro eno-tour saranno:



5 Ottobre: Putignano. Trekking nella macchia mediterranea e visita, con degustazione, alla TENUTA COLAVECCHIO Tenuta Colavecchio - Cantine



12 Ottobre: Sammichele - Escursione per assaporare il gusto autentico della campagna e visita, con degustazione, alla CANTINA DEI FRAGNI Cantina dei Fragni.



19 Ottobre: Gioia del Colle - Walking tra natura e cultura e visita, con degustazione, alle CANTINE POLVANERA Cantine Polvanera.



26 Ottobre: Noci - Alla scoperta dei sentieri della Chiesa del Barsento e visita con degustazione alle CANTINE BARSENTO Cantine Barsento.



La prenotazione è obbligatoria. Il costo per partecipante è di 15 euro (gratuità per i minori di 6 anni, dai 6 ai 16 anni il costo è di 8 euro). Ogni appuntamento avrà inizio alle ore 9:00 e terminerà alle 13:00. Per maggiori informazioni e prenotazioni 3922525812 (anche via whatsapp).