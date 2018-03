Enrico Lo Verso in "Metamorfosi. Altre storie oltre il mito" al Teatro Abeliano di Bari

Sabato 10 marzo alle 21 e domenica 11 marzo alle 18, al Nuovo Teatro Abeliano di Bari, andrà in scena Metamorfosi. Altre storie oltre il mito, tratto dal capolavoro classico di Publio Ovidio Nasone, affidato al grande Enrico Lo Verso e alla regia di Alessandra Pizzi, vincitori entrambi, nella scorsa stagione, del Premio Nazionale Franco Enriquez.

Dall’acclamato debutto estivo al Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2017, lo spettacolo giunge alla sua quarta tappa con la partecipazione dell'attrice Teresa Saponangelo.

Destinato a sole dieci repliche sul territorio nazionale, Metamorfosi prevede, per ciascuna rappresentazione, performer ed ospiti “speciali” sempre diversi. Un cast di eccezione ed una compagnia in itinere che rende unico ogni appuntamento, per uno spettacolo di volta in volta mutevole ed in sinergia con molteplici linguaggi artistici.

I testi sono scritti da Alessandra Pizzi e dallo stimato professor Nicola Pice (sue anche le traduzioni), le coreografie sono a cura di Marilena Martina. Ad accompagnare i versi di Ovidio “Il pianoforte che dipinge”, progetto artistico di Francesco Maria Mancarella (pianoforte) assieme a Lorenzo Mancarella (clarinetto) e a Filippo Scrimieri in arte BigByps (beatbox).

Metamorfosi racconta quattro storie contemporanee ispirate ai miti classici di Apollo e Dafne, di Eco e Narciso, del ratto di Proserpina e di Aracne. Apparentemente senza nesso tra loro, le storie convergono sull’unico finale a cui le condurrà Enrico Lo Verso, moderno Giove che ne tesse le fila. Di arcaico resta solo il valore del mito, che supera il tempo e resta integro nella validità del suo messaggio.

Lo Spettacolo

