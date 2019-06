Talk di Enrico Stefanelli, direttore PhotoLux Festival a World Press Photo

Si avviano alla conclusione gli eventi collaterali organizzati come ogni anno all’interno del World Press Photo, il contest più famoso al mondo organizzato a Bari da Cime e ospitato nel Teatro Margherita.

Sabato 15 giugno, alle 18, sarà la volta di Enrico Stefaneli, fotografo, giornalista, curatore e docente in workshop di fotografia; è il fondatore e direttore artistico di Photolux Festival, Biennale Internazionale di Fotografia a Lucca.

Stefanelli discuterà in un talk gratuito su I-ΣMIGRAZIONI, una mostra che racconta i fenomeni migratori a partire dalla diaspora italiana dall’inizio del XX secolo fino al secondo dopoguerra con il flusso costante di persone verso il resto del mondo e fino all’attuale crisi migratoria nel Mediterraneo.

Non è l’unica attività della giornata: a partire dalle 9 il World Press Photo Bari ospita, al suo interno, un evento esclusivo all'insegna del benessere e dell'empatia. Un ristretto numero di persone potrà prenotare, al prezzo speciale di 5 euro, una lezione di yoga, proprio all’interno del Teatro Margherita, a cura dalla maestra Claudia Poliseno, Master Reiki e insegnante Yoga di grande esperienza.

Alla lezione si accede solo tramite prenotazione telefonica, chiamando il 3511459819, o inviando un messaggio alla pagina Facebook World Press Photo Bari. I partecipanti dovranno portare con sé tappetino e coperta. Al termine della lezione sarà possibile visitare la mostra World Press Photo 2019.



Claudia Poliseno

Master Reiki e Insegnante Yoga (formazione in Vinyasa, Yin&Yang Yoga e Yoga Rigenerativo), pratica con costanza e devozione il Raja Yoga, a cui è stata iniziata dalla sua guida spirituale Joydeep Maharaj, nel cui Ashram in Bengala trascorre lunghi periodi di sadhana.

La pratica che condivide, con forti influenze Tantriche, unisce le diverse tecniche incontrate in molti anni di esplorazione dell’insieme di corpo, mente e anima, nella consapevolezza che queste discipline siano tutte facce di una stessa medaglia.

LA SCHEDA

WORLD PRESS PHOTO 2019 – Bari

Dal 17 maggio al 23 giugno (Teatro Margherita)

Orari di Apertura

Lunedì - Giovedì 10:30 | 20:30 - (ultimo ingresso ore 19:30)

Venerdì - Domenica: 10:30 | 22:00 - (ultimo ingresso ore 21:00)



Biglietti:

TICKET INTERO € 6,50

TICKET GIORNALIERO (audioguide in omaggio) € 7,50

UNDER 25 | OVER 65 € 5,00

GRUPPI (min 15 persone) € 5,00

SCUOLE € 4,50

MARTEDÌ UNIVERSITARIO € 4,50

DIVERSAMENTE ABILI INGRESSO GRATUITO

BAMBINI UNDER 12 INGRESSO GRATUITO

GIORNALISTI CON ACCREDITO* INGRESSO GRATUITO

CATALOGO € 25,00