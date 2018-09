A Mola di Bari il virtuoso del mandolino Francesco Mammola incontra L'Ensemble Benedetto Marcello

L’Ensemble «Benedetto Marcello», gruppo specializzato nel repertorio del Sei-Settecento italiano, incontra il virtuoso di mandolino Francesco Mammola, domenica 2 settembre (ore 20.30), nel Chiostro di Santa chiara, a Mola di Bari, per l’AgìmusFestival 2018 diretto da Piero Rotolo per l’Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali nella Rete di Musica d’arte Orfeo Futuro (info biglietti 368.568412).

Di grande interesse il programma, che unisce la particolarità del repertorio all’estrema fruibilità dettata proprio all’immediatezza di questo strumento distintosi nel corso dei secoli come punto di riferimento sonoro del repertorio popolare, per il quale scrissero anche numerosi compositori colti. Infatti, dopo l’introduttiva Sonata op. 1 n. 7 di Michele Mascitti, la serata prevede l’esecuzione di pagine di altri autori del periodo barocco di area napoletana e veneziana, da Antonio Vivaldi a Giuseppe Giuliano e Domenico Gaudioso, che crearono dei Concerti per mandolino di grande fascino. E quando si parla di mandolino, naturalmente la mente corre alla tradizione partenopea, che l’Ensemble «Benedetto Marcello» e Francesco Mammola onoreranno in chiusura con un trittico comprendente «Reginella», «Torna a Surriento» e «‘O Sole mio».

