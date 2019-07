Concerto dell'Ensemble 1918 nel Chiostro di Palazzo San Martino di Monopoli

Ritratti, il festival di Monopoli da 15 anni al chiaro di luna…, dopo il concerto entusiasmante dell’Apulian Youth Symphony Orchestra sul sagrato della Cattedrale di Monopoli, giovedì 18 luglio alle 21:00 ritorna nel magnifico Chiostro di Palazzo San Martino con il concerto dell’Ensemble 1918. Il Trio - formato dal suo fondatore Tindaro Capuano, anche primo clarinetto del Giardino Armonico di Giovanni Antonini, Lorenzo Rovati, primo violino dell’Ensemble di Ritratti in più di una occasione e So Young Sim, pianista e camerista partner fissa – tra le altre – di Cecilia Bartoli, raggruppa tre fuoriclasse che si sono costituiti in ensemble da non più di un anno e sono stati subito invitati ad esibirsi in rassegne e festival di grande prestigio.



Al Ritratti Festival, l’Ensemble 1918 propone il programma Contrasti, che descrive un’alternanza di stili e di contrapposizioni tra generi e solisti, ed è anche il titolo di una delle opere di Béla Bartók che verrà eseguita durante il concerto. Nel programma figura un’autentica rarità, il Trio del 1992 che porta la firma dell’americano Paul Schoenfield, un pagina di musica trascinante che strizza l’occhio alla tradizione popolare klezmer più virtuosistica.



Prosegue il Fuori Festival con varie attività:

l’aperitivo con gli artisti, appuntamento imperdibile per il pubblico più

curioso e vicino al Festival

apertura straordinaria di Palazzo Martinelli, con allestimenti a cura di

Studio Con+Ta, occasione imperdibile per ammirare uno dei tesori di Monopoli



Ritratti in vetrina, contest di creatività espositiva riservato ai negozianti di Monopoli.



Il concerto dell’Ensemble 1918, come tutti quelli che si tengono nel Chiostro di Palazzo San Martino, è proposto a 10 euro (ridotto under 30, a 5 euro). L’ingresso al Fuori Festival è sempre gratuito, compreso nel prezzo del biglietto per gli aperitivi nel Chiostro, riservati appunto ai possessori del biglietto d’ingresso.







Ritratti è patrocinato e finanziato dal Mibact, dalla Regione Puglia (fa parte della Rete Orfeo Futuro) e dal Comune di Monopoli e sostenuto dagli sponsor Varvaglione, Puglimpianti, F.lli Gentile – Fasano e Selvazzurra.





Tutte le informazioni qui:

<https://www.ensemble05.it/> https://www.ensemble05.it/