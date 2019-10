Ensemble “Bottega dell’Armonia” in concerto nella Parrocchia di San Giuseppe

Per la dodicesima stagione concertistica, l’Ensemble “Bottega dell’Armonia” suona musiche di Mozart, mercoledì 16 ottobre (ore 20), nella Parrocchia di San Giuseppe, a Bari (ingresso libero), con il patrocinio dell’assessorato alle Culture del Comune. In formazione, Leonardo Cattedra (clarinetto), Ceren Hepyücel (flauto), Domenico Strada (violino), Flavio Maddonni (viola) e Anila Roshi (violoncello). Del genio di Salisburgo si potranno ascoltare i Quartetti op. 79 nn. 1 e 2 per clarinetto, violino, viola e violoncello e il Quartetto KV 285 in re maggiore per flauto, violino, viola e violoncello.

Info 339.3971028.